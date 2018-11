Sporting: Bruno de Carvalho acusado de 101 crimes

Bruno de Carvalho, ex-presidente do Sporting, está formalmente acusado de 101 crimes no caso das agressões à Academia de Alcochete. Entre os crimes de queé acusado, consta um de terrorismo. O despacho da acusação do ataque à Academia de Alcochete já foi concluído, avança a RTP.

A decisão do Ministério Público vai ser agora transmitida aos 44 arguidos do caso.



A GNR estará a ir às cadeias onde estão detdos os 38 arguidos, a notificar em mão



Bruno de Carvalho e Mustafá (Nuno Mendes) ficaram a conhecer as medidas de coação depois de terem sido detidos no passado domingo e terem sido ouvidos no tribunal de instrução do Barreiro, ficando em liberdade com termo de identidade e residência e obrigatoriedade de se apresentarem diariamente às autoridades.