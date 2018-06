Rui Rio vai estar três dias na Guiné Bissau, de 10 a 12 de Junho, comemorando aquele que é o Dia de Portugal, mas já foi o "dia da raça", com uma homenagem aos soldados portugueses da Guerra de África. Uma opção que mereceu um comentário irónico de Mamadu Ba, dirigente do SOS Racismo.

No Twitter, Mamadu Ba usou o hashtag "#colonialiteétramada" para comentar a agenda do líder do PSD para o 10 de Junho.

"Rui Rio celebra o dia de Portugal em Bissau, homenageando militares portugueses mortos na guerra colonial. Provocação ou falta de chá?", pergunta o dirigente do SOS Racismo.











Rui Rio anunciou esta quarta-feira, através da agenda do partido, que estará numa homenagem aos militares portugueses que morreram na Guiné-Bissau no cemitério de Bissau, visitando em seguida o orfanato Bambaram, no dia 10 de Junho.

Rio terá ainda um encontro com o embaixador de Portugal na Guiné-Bissau e irá a uma recepção na Embaixada de Portugal, naquele que será o primeiro de três dias de visita à Guiné Bissau.