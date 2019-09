A sondagem diária da Pitagórica para o JN/TSF/TVI do dia 25 de setembro, quarta-feira, mostra o Partido Socialista a recuperar terreno, subindo 0,4 pontos percentuais face ao dia anterior para 36,4% das intenções de voto.Já o PSD baixa 1,5 pontos percentuais em relação a ontem, colhendo 27% das intenções de voto. Inverte-se assim a tendência de subida dos sociais-democratas que se verificava nesta sondagem desde o dia 21 de setembro.A tendência no PS era de descida desde esse dia até hoje. Com esta inversão, o PS fica a 9,4 pontos percentuais de vantagem para o PSD.Segundo a TSF, os socialistas recuperam em todos os segmentos, incluindo género, idade, região ou situação económica.O BE - que tem vindo a subir - e a CDU ganham 0,1 pontos percentuais face a ontem, ficando com 10,6% e 6,9% das intenções de voto, respetivamente. Em quinto lugar surge o CDS nos 4,4%, uma percentagem inalterada face a ontem.Em sexto lugar está o PAN: o partido das Pessoas, Animais e Natureza regista a segunda maior queda ao descer 0,7 pontos percentuais nas intenções de voto para os 3%. O porta-voz do PAN, André Silva, é o líder partidário cuja opinião dos eleitores sondados mais piorou.Na faixa dos partidos que não têm atualmente representação parlamentar, o destaque vai para a Iniciativa Liberal, que sobe 0,6 pontos percentuais para os 1,8%. A seguir surge o Livre que soma 0,3 pontos percentuais para os 1,3% das intenções de voto.