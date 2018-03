O antigo primeiro-ministro José Sócrates elogiou "a coragem" do Núcleo de Estudantes de Economia da Associação Académica de Coimbra por o terem convidado a falar no ciclo de conferências "Economia hoje, futuro amanhã"."Gabo-vos a coragem e o desassombro de não cederem ao politicamente correcto e fazerem o que acham que melhor contribui para a percepção do projecto europeu", disse o antigo governante, citado pelo Observador, no início da palestra.Antes de se dirigir aos estudantes, e à chegada ao auditório, José Sócrates respondeu com ironia à possibilidade de a participação na conferência poder servir de plataforma para preparar uma candidatura presidencial. "Não me parece que isto seja uma matéria de política, é mais uma matéria de bruxaria. Deixemos essa matéria entregue aos videntes, que fazem disso profissão", atirou.O antigo primeiro-ministro José Sócrates foi convidado para falar da sua experiência como governante em tempos de crise. Esta conferência é a quarta de um ciclo de conferências chamado "Economia Hoje, Futuro Amanhã" e cujo primeiro convidado foi Pedro Passos Coelho – que debateu o Orçamento do Estado 2018. Jorge Coelho, Marques Mendes e Teodora Cardoso foram outros dos convidados pelos estudantes para as palestras.