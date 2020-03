A faixa etária onde se verifica o maior número de casos é a dos 40 aos 49 anos: 22 homens e 19 mulheres. Segue-se a dos 30 aos 39 anos, com 37 casos e a dos 10 aos 29 anos, com 38 casos. Há mais uma pessoa, uma mulher com mais de 80 anos, que está infetada.



São 39 as pessoas infetadas cuja doença está ligada ao estrangeiro. Os países de onde são provenientes mais casos são a Itália e a Espanha. Registam-se ainda quatro portugueses infetados no estrangeiro.



A região com mais casos é o norte (77) seguida de Lisboa e Vale do Tejo (73).



Entre sexta-feira e sábado, as cadeias de transmissão ativas mantiveram-se: onze. Foi em Lisboa que se deu o maior aumento de infetados, de 46 para 73.



Quanto aos sintomas, 54% dos casos confirmados sofre de tosse, 39% de febre e 34% de dores musculares.

A Direção-Geral de Saúde (DGS) elevou para 169 o número de casos confirmados de coronavírus Covid-19 em Portugal. 126 aguardam resultado laboratorial - e dez pessoas encontram-se internadas em unidades de cuidados intensivos. Em 24 horas, registaram-se mais 57 casos.Destes 169 casos, 114 encontram-se hospitalizados - os restantes, em casa. Há uma pessoa recuperada.Em todo o país, existem 1.704 casos suspeitos e 5.011 pessoas sob vigilância pelas autoridades de saúde.