O juiz Ivo Rosa decidiu que cinco das pinturas que tinham sido apreendidas ao ex-primeiro-ministro em 2014 sejam restituídas agora de forma definitiva.

O juiz Ivo Rosa, do Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), decidiu devolver a título definitivo todos os quadros apreendidos a José Sócrates em 2014, menos Salomé da autoria de Júlio Pomar.



A decisão de Ivo Rosa surge quatro anos depois de Sócrates ter sido detido e a sua casa alvo de buscas. Foram apreendidos em Novembro de 2014 seis quadros, três deles no apartamento do ex-primeiro-ministro na rua Braamcamp, em Lisboa, e os restantes três na residência de uma empregada doméstica em Santo António dos Cavaleiros.



A pintura Salomé, de Júlio Pomar, era a mais valiosa do lote e vai continuar retida pela justiça, avança o jornal Expresso.



O Ministério Público (MP), tinha pedido ao tribunal para que o primeiro-ministro fosse questionado se estaria disponível para ser nomeado "fiel depositário das obras de arte apreendidas". Em resposta, José Sócrates terá respondido que não havia qualquer fundamento para ser nomeado fiel depositário e que a única obra de arte apontada no despacho de acusação da Operação Marquês para ser sujeita a declaração de perda a favor do Estado em caso de condenação era Salomé.



Sócrates explicou ao tribunal que a obra de Júlio Pomar foi adquirida por si em 2012 a Carlos Santos Silva, acusado de ser o testa-de-ferro do antigo primeiro-ministro na Operação Marquês. Segundo o ex-primeiro-ministro, a obra de Pomar foi trocada por quatro quadros que o próprio tinha comprado na década de 90. O procurador Rosário Teixeira, do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) de Lisboa tinha concedido devolver as obras a Sócrates na condição deste apresentar provas de que os havia comprado.



Ivo Rosa, do TCIC, que está encarregue da fase de instrução do processo, dispensou Sócrates de apresentar quaisquer comprovativos de que tinha sido ele a comprar os quadros do Jorge Martins e de António Soares e decidiu pela devolução definitiva dessas e das outras obras de arte excepto a de Júlio Pomar, segundo o Expresso.



"Quanto à obra de arte «Salomé», identificada no auto de busca 47, mantém-se a decisão de apreensão atento o pedido de perda a favor do Estado, pelo que se indefere, nesta parte, a pretensão do arguido", escreveu o magistrado no despacho desta terça-feira.



Ivo Rosa indeferiu também um pedido do ex-primeiro-ministro para que lhe fossem devolvidos também todos os documentos e um disco externo apreendidos durante as operações de busca de há quatro anos.



Os quadros em questão foram apreendidos no âmbito da Operação Marquês, o processo em que o ex-primeiro-ministro está acusado de três crimes de corrupção passiva, 16 de branqueamento de capitais, oito de falsificação de documento e três de fraude fiscal qualificada.