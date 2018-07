O Serviço Nacional de Saúde (SNS) recebeu a fatia do Orçamento mais baixa dos últimos 15 anos, denuncia o presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, Alexandre Lourenço, com base em dados da Conta Satélite da Saúde. Em 2018 o SNS recebeu apenas 4,3% da riqueza do país.Nem durante o período alto da crise a percentagem do produto interno bruto (PIB) dedicada à prestação de cuidados nas unidades de saúde públicas foi tão pequena. Quer em 2012 e 2013 o valor ficou acima dos 4,6%."Em 2019, têm de ser dados sinais claros de defesa do SNS porque este ano tivemos o orçamento mais baixo dos últimos anos, em percentagem do PIB", disse Alexandre Lourenço ao Expresso, avançando ainda que é necessário "passar das palavras aos actos" acrescentando que "do ponto de vista da despesa pública, tem de existir claramente um investimento no SNS".O presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares criticou as Finanças pelos custos elevados no tratamento dos doentes já que o SNS se está a financiar "junto dos fornecedores" e que o atraso nos pagamentos repercute-se "no custo da aquisição de bens e serviços, com um aumento de 5% a 10%".Segundo Alexandre Lourenço, aquilo a que se chama falta de médicos é, afinal, dispersão e resolve-se com a concentração de profissionais e de serviços, sobretudo das Urgências. "Esse trabalho está por acontecer na Grande Lisboa. Não existe nenhum lugar no mundo onde num raio de dez minutos existem quatro ou cinco hospitais a oferecer serviços especializados", salienta ainda Alexandre Lourenço ao jornal semanário.O gestor revela ainda a falta de equipamentos no Interior, destacando a falta de um mamógrafo no Algarve, ou de produtos básicos, caso de água oxigenada em Évora. "São injustificáveis falhas de medicamentos ou de bens de utilização corrente. É absurdo mesmo nas actuais condições."