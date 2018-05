O ministro-adjunto, Pedro Siza Viera, abriu uma empresa imobiliária um dia antes de tomar posse a 21 de Outubro de 2017, substituindo no cargo Eduardo Cabrita, que subia então a ministro da Administração Interna.

A informação consta da declaração de rendimentos entregue pelo político ao Tribunal Constitucional, que foi consultada pelo Eco. Segundo a mesma fonte, apesar de ter começado enquanto gerente não remunerado da empresa de compra e venda de bens imobiliários, Siza Vieira acabou por renunciar o cargo.

Ainda assim, o governante continua a manter metade do capital, o que se traduz numa quota de 75 mil euros. A mulher, Ana Cristina Siza Vieira, é a detentora da restante metade da sociedade. De acordo com o Eco, a morada que consta no registo da sociedade, entregue no Palácio Ratton, é a mesma da casa onde o político vive em Lisboa, na zona das Amoreiras.

A renúncia do governante do elenco de António Costa ao cargo foi confirmada com a rectificação feita ao registo de interesses entregue na Assembleia da República. Segundo fonte oficial do gabinete do ministro disse ao Eco, o documento foi enviado para o Parlamento a 31 de Janeiro deste ano. Ou seja, Siza Vieira acumulou a gerência da empresa com a função governamental.

Questionado pelo jornal económico digital, se via algum condicionamento no acumular de funções, a resposta do gabinete de empresa foi clara: "Não".

De acordo com o Eco, Siza Vieira tem sido um defensor dos REIT (Real Estate Investment Trusts), tipo de sociedades de investimento imobiliário cotadas em bolsa e que têm como objectivo dinamizar este mercado. Antes de chegar a ministro, Siza Vieira foi membro da unidade de missão do Programa Capitalizar, que tratou de várias matérias sobre Sociedades de Investimento Mobiliário para o Fomento da Economia (SIMFE).

Siza Vieira pediu escusa de intervir em questões relacionadas com o sector eléctrico, enquanto decorrer a OPA da China Three Gorges à EDP. Tudo porque a CTG é assessorada pela sociedade de advogados de que o governante fez parte durante 16 anos, a Linktaters. Segundo o Público, partiu de Siza a sugestão para a mudança legislativa que veio permitir à CTG lançar a OPA a eléctrica portuguesa.