Sismo sentido no Centro e Norte do país

Um sismo sentiu-se ao início desta manhã em várias cidades portuguesas. Sismo terá tido magnitude de 4,5 na escala de Richter.

Um sismo de magnitude de aproximadamente 4,5 foi sentido esta manhã no Porto. Segundo um site de medição de actividade sísmica, o epicentro foi a cerca de 140 quilómetros de Peniche, a uma profundidade de dois quilómetros. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) calcula a intensidade em 4,6. Segundo a classificação, um sismo na ordem dos 4,6 é considerado de intensidade "moderada".



O sismo terá sido sentido pelas 7h12 desta terça-feira, no Centro e Norte do país.

Segundo utilizadores da rede social Twitter, o abalo sentiu-se no Porto, Gondomar, Viana e Aveiro.







De acordo com a Autoridade Nacional de Protecção Civil, este abalo foi sentido no Norte do país, tendo a mesma autoridade já recebido alguns pedidos de informação.



"Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima III (escala de Mercalli modificada) na região de Santa Maria da Feira", descreve o IPMA, em comunicado. Este nível de intensidade (considerado fraco) corresponde a um sismo durante o qual "os objectos pendentes baloiçam" sendo que "a vibração é semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados".



Os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequeno (2,0-2,9), pequeno (3,0-3,9), ligeiro (4,0-4,9), moderado (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grande (7,0-7,9), importante (8,0-8,9), excepcional (9,0-9,9) e extremo (superior a 10).