A mesma fonte avança que o evento teve epicentro a cerca de 80 quilómetros a Sudoeste do Cabo S. Vicente. "Não foi recebida nenhuma informação confirmando que este sismo tenha sido sentido", refere o comunicado.

Um sismo de magnitude 3.8 na escala de Richter foi registado esta terça-feira em Sagres, Vila do Bispo, às 10h27, segundo um comunicado do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.