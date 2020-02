“Sinto-me um parasita”: português com coronavírus pede ajuda ao Governo

O português infetado com coronavírus a bordo do navio cruzeiro "Diamond Princess" atracado em Yokohama, no Japão, confessou que se sente "um parasita dentro do navio". "Toda a gente se afasta", disse Adriano Malhão em declarações ao Correio da Manhã. "A situação dele é pior. Tem mais febre, frio, dor e está mais abatido", disse Emmanuelle Maranhão, a mulher, em declarações à Lusa.

Adiantou ainda que não consegue estabelecer contacto com a empresa, Princess Cruise, a quem competiria, em primeiro lugar, retirar os seus funcionários do navio.