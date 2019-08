O presidente do Sindicato Independente de Motoristas de Mercadorias, Jorge Cordeiro, anunciou que os motoristas aprovaram por unanimidade a "manutenção da greve" que começa esta segunda-feira. A decisão foi anunciada no final do plenário do SIMM em Leiria, este sábado. "Durante o plenário foi rejeitada a suspensão da greve", confirmou aos jornalistas.

Ainda assim, Jorge Cordeiro assegura que os motoristas continuam à espera de uma proposta da associação patronal dos motoristas, ANTRAM, que permita alterar o atual quadro. "Ainda falta algum tempo, ainda há margem para desconvocar a greve. Até agora não chegou nada e os associados confirmam manutenção da greve", explicou.