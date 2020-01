Na página de Facebook "Sindicatos de Carreira de Chefes" foram publicadas várias fotografias onde surgem dezenas de carros de serviço da PSP parados no parque do Comando Metropolitano do Porto (COMPOR). Segundo os sindicalistas, estes carros estão avariados e não há ainda verbas para a manutenção, já que não entrou ainda em vigor o Orçamento do Estado para 2020 (OE2020).São "dezenas e dezenas de carros e carrinhas" que estão parados por falta de pneus, pequenas falhas de motores que facilmente seriam arranjados, mas para os quais nãio há dinheiro, denuncia o Sindicato Nacional da Carreira de Chefes da PSP. E apesar destas fotografias pertencerem ao Porto , os casos repetem-se em Setúbal Sintra . "Os parques estão cheios de viaturas que podiam perfeitamente estar a circular", explica ainda porta-voz do sindicato.Contactado pela, o COMPOR remeteu para as declarações do secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, Antero Luís, sobre o tema, esta sexta-feira, à TSF . O governante remeteu a solução para as sugestões feitas pelo Executivo, de que os recursos disponíveis sejam partilhados."Quando o Governo pôs no seu programa a questão dos serviços partilhados, o que nós pretendemos no fundo é estudar soluções para evitar estas situações", apontou o secretário de Estado. "Se nós conseguirmos implementar, como está previsto, os serviços partilhados entre as duas forças, por exemplo, das oficinas para reparação das viaturas, provavelmente conseguiremos atenuar esse tipo de situações."Antero Luís admitiu ainda que "haverá sempre problemas nas forças de segurança, mas a obrigação do Governo é ir resolvendo esses problemas que vão aparecendo".O Orçamento do Estado para 2020 foi aprovado na generalidade esta sexta-feira, 10, mas só deve entrar em vigor em março ou abril.