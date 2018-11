O secretário-geral do PSD, José Silvano, não vai fazer mais comentários sobre a polémica em torno das faltas ao plenário que não foram registadas por ter havido alguém que se registou com a sua palavra-passe.

"Não quero esclarecer. Não vou dizer mais nada", disse à SÁBADO o também deputado social-democrata, que ontem emitiu um comunicado no qual omite a questão de alguém se ter registado em seu lugar evitando assim que tivesse falta nos plenários de dia 18 e 24 de Outubro.

Ontem, o gabinete do presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, emitiu uma nota na qual afirmava ter apurado que alguém - que não Silvano - tinha usado as credenciais do deputado do PSD para fazer o registo, apesar de as passwords dos parlamentares serem, segundo as normas do regimento, pessoais e intransmissíveis.