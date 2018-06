Siga a marinha: a SÁBADO foi à batalha naval

Foram 30 horas de aventura táctica em alto mar. Mal sabia o que me esperava assim que troquei a saia e as sabrinas de borracha por umas calças térmicas e pelas botas de montanha. O fotógrafo da SÁBADO Alexandre Azevedo já estava devidamente equipado (incluindo os 20 quilos em material fotográfico, que carregou à cintura e às costas). E, como diriam, os companheiros de viagem: siga a marinha.





superfície das águas ocêanicas durante noite e desce ao fundo durante o dia). Simulacro: intervenção militar perante um estado falhado (Summerland) com uma facção que não reconhece o governo legítimo e que é sustentada por um braço armado (Troiland), que tem o apoio militar do terceiro estado (Springland). Resumindo, algo comparável ao conflito Síria/Líbia.



Tudo isto é fictício, mas os meios são à séria com a participação de uma esquadra multinacional: nove navios de guerra nacionais, dois espanhóis, um francês, um italiano, um inglês, forças de mergulhadores e fuzileiros nacionais e espanhóis, aeronaves da Força Aérea e espanhola, envolvendo 2.300 militares.



Dentro de momentos, iríamos embarcar no maior treino bianual da Marinha Portuguesa, a decorrer até 28 de Junho (quinta-feira), na costa Ocidental portuguesa entre Peniche e o Cabo de São Vicente. Nome de código: SWORDFISH 18 (tradução livre, espadarte – que nada à

Primeiro obstáculo

Da lancha que nos foi esperar ao porto de Sesimbra, fomos transferidos para a fragata Álvares Cabral, onde surgiria o primeiro obstáculo: subir a periclitante escada de acesso. Um passo em falso e cairíamos no mar (muito provavelmente lesionados). Devagar, de forma atabalhoada, lá cheguei acima (Alexandre teve mais destreza). "Bem-vinda a bordo", cumprimentou a guarnição.



Seis da tarde de sábado passado, dia 23: clima ameno, vento Oeste de 10 a 15 nós (milha náutica que equivale a 18,5km/h e 27,8Km/h, respectivamente), com ondulação de um metro. Nada indicia a tempestade, mas no interior do navio de guerra com 39.330 horas de navegação e mais de 474.690 milhas percorridas, a acção é constante entre os 204 embarcados (oficiais, sargentos, praças e estagiários da escola naval). No centro de operações, os aspirantes a marinheiros (alunos finalistas, em fase prática de estágio) apresentam o briefing ao capitão da fragata Alexandre dos Santos Fernandes.



Que sugerem eles para neutralizar forças opositoras? O comandante avalia as propostas e sugere que pensem como o inimigo: "A visibilidade não é um factor de vantagem para nós. Têm de sair do vosso lado, fazer uma abordagem neutra e objectiva."

Drones terroristas

A fragata de fabrico alemão navega calmamente como uma fortaleza de artilharia pesada. Está preparada para lançar mísseis e torpedos. Conta ainda com um sistema de guerra electrónica e de contra-medidas antimíssil, além de uma panóplia de radares. Já participou em inúmeras operações, tanto no Golfo da Guiné, como em Cabo Verde, Reino Unido, etc. Mas nesta altura, a caminho de Sines, o desafio é visivelmente pequeno mas potencialmente destrutivo: drones. "Efectivamente, são cada vez mais uma arma fácil, barata e com uma capacidade militar eficaz", explica à SÁBADO o comandante Alexandre dos Santos Fernandes.

A marinha exercita, pela primeira vez, um treino de tiro para validar as suas capacidades e sistemas na luta contra eles. Irá superar a prova? Nem por isso. O NRP (Navio da República Portuguesa, no meio fala-se por acrónimos) Álvares Cabral F331 falha o alvo a pouco mais de 100 metros, por causa do perfil do voo do aparelho. "Numa situação real o drone vai aproximando-se do navio. O que aconteceu foi que o drone esteve sempre tão perto, que a única arma que podíamos usar era armamento portátil. Não conseguimos empregar, por exemplo, a nossa arma de defesa antimíssil e antisuperfície – essa sim é muito precisa e rigorosa. Recorremos unicamente a armamento portátil com pontaria humana. Isso nunca é tão rigoroso como sistemas de guiamento automáticos", justifica o mesmo responsável.

Na vida real, o Daesh no Estado islâmico recorreu a este meio. "Utilizava drones em que os equipava. Levava-os para uma determinada posição e largava explosivos, granadas, ou engenhos improvisados com uma eficácia bastante grande", prossegue Alexandre dos Santos Fernandes. As granadas, por exemplo, são leves: não mais de 200 gramas para causar danos irreparáveis. Se utilizadas contra pessoas, a descoberto, podem provocar ferimentos ou até morte. "Porque se posicionam de forma silenciosa e discreta por cima das cabeças", diz.

Ferrari dos navios de combate

Navios contra navios fazem parte do plano de treino; assim como os exercícios de luta anti-submarina (com o submergível português Arpão a simular uma ameaça). À nossa frente, está o navio de topo HMS Duncan - uma aposta da Royal Navy para a defesa britânica, que, segundo as estimativas de Alexandre dos Santos Fernandes, custou entre 1.000 milhões e 1.500 milhões de euros. O que mais encarece são os sistemas de armas de última geração (para luta de superfície ou antisubmarina) e as capacidades tecnológicas. "Esta classe de navios consegue com o seu radar de seguimento seguir uma bola de golfe a quase 140 km de distância", exemplifica o comandante do navio Álvares Cabral.



O Duncan tem cinco anos; o Álvares Cabral 27. O adulto tem uma tecnologia de final dos anos 80, "mas ao longo do tempo tem havido alguma actualização ao nível dos sensores e dos sistemas de armas", ressalva. E acrescenta: "Os mísseis do Duncan, do navio inglês, são exactamente iguais aos nossos."



Além da guerra externa (fora do navio), nestes dias simula-se aquilo que a marinha chama de batalha interna: incêndios (por exemplo, provocados por um equipamento em chamas ou detonação de um explosivo por um drone); alagamentos (entrada de água nas válvulas de saída); ou outros incidentes a bordo.



Tudo acontece sem que parte do navio dê conta. Enquanto uns treinam lá fora, na ponte (olhos do navio) ou no centro de operações; outros descansam, comem uma refeição bem guarnecida na cantina (bife com batatas fritas, ou peixe frito, com direito a arroz doce ou fruta no final) e preparam-se para o próximo turno de 12 horas consecutivas. Porque numa batalha naval nunca há horários, todos têm de estar a postos para o imprevisível.



A SÁBADO e uma equipa de televisão regressam ao ponto de partida (Sesimbra), na madrugada de segunda-feira (dia 25), à uma da madrugada. Estamos extenuados e esclarecidos: a vida de marinheiro de combate não é fácil. Eles prosseguem em alto mar até quinta-feira (dia 28) com mais exercícios num cenário complexo.