pagou 36.080 euros para ter uma enfermeira na telenovela

, que tem transmissão na SIC. A enfermeira em causa é a Cláudia, que é interpretada pela atriz Liliana Santos.

pode ler-se que o "objetivo é a aquisição de serviços de promoção e difusão da profissão de enfermeiro em programa televisivo".

NazaréQuestionada sobre este contrato entre a televisão e a Ordem, fonte oficial do canal explicou que a proposta foi tratada como todas as de "atuais e potenciais clientes"."A prática definida entre a SIC e a Ordem dos Enfermeiros tem naturalmente respaldo legal, na figura do brand entertainment, uma prática usual na indústria do audiovisual e regulada através da legislação nacional e europeia", explicou ainda a SIC. O brand entertainment é uma forma de marketing em que as marcas tentam divulgar as suas ideias em produtos de ficção e entertenimento.Neste caso, a Ordem quis ver os profissionais que representa a fazerem parte da novela da noite daquele canal.A SIC informa ainda que está "prevista uma campanha de sensibilização referente a temas de saúde em paralelo com o que foi acordado com a Ordem".

Este patrocínio é justificado por Ana Rita Cavaco, a bastonária da Ordem, como "uma forma de valorizar a profissão aos olhos da sociedade". A bastonária explica ao Jornal de Notícias que, por norma, "quando há personagens de profissão há sempre erros". Assim, estes valores são justificados pela bastonária com a necessidade de dar apoio na parte "técnica da personagem e do que ia fazer. Obviamente, com mensagens para valorizar e dignificar os enfermeiros, que, muitas vezes, nas novelas e nas e ficções são mal retratados".

Com Diogo Barreto