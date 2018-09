A estação de televisão da Impresa confirmou esta sexta-feira em comunicado que a apresentadora Cristina Ferreira estará "em breve" nos ecrãs da SIC, onde será um dos "principais rostos" da estação.

A notícia foi conhecida há semanas e já confirmada por Cristina Ferreira, mas só esta sexta-feira a SIC oficializou a contratação da apresentadora que era uma das principais estrelas da rival TVI.

"Esta contratação enquadra-se na estratégia da SIC para o desenvolvimento de conteúdos de qualidade e capazes de chegar a diferentes públicos nas diversas plataformas disponíveis, reforçando não só a aposta da SIC no seu canal generalista, como nos seus canais de subscrição e na área digital", refere o comunicado da estação da Impresa.

De acordo com o que foi noticiado em Agosto pelo Correio da Manhã, Cristina Ferreira vai auferir um salário máximo de 1 milhão de euros, sendo que a remuneração está dependente dos objectivos que vão ser impostos à apresentadora.

"Cristina Ferreira, pelo seu talento, versatilidade e vasta experiência na condução de programas e formatos, bem como na criação e produção de conteúdos, contribuirá, de forma decisiva, para a estação alcançar os objectivos definidos no seu plano estratégico", acrescenta o comunicado, dando conta que para além de apresentadora da estação, Cristina Ferreira será consultora executiva da Direção Geral de Entretenimento do Grupo Impresa.

No comunicado a SIC explica que iniciou uma abordagem com Cristina Ferreira uma vez que estava em final de contrato com a TVI. "É um feliz encontro de vontades. A Cristina enquadra-se no plano de continuarmos a ter os melhores connosco", afirma Daniel Oliveira, que assumiu recentemente o cargo de Director Geral de Entretenimento da Impresa.



Pouco depois de lançada a missiva, a apresentadora reagiu nas redes sociais. "É oficial: a SIC é o futuro. O meu. A minha casa. A sua casa. Onde o desafio é o maior alimento do sonho. Estou feliz. Muito. A dois dias de fazer 41, abro a porta do entusiasmo e da surpresa. Com a certeza deste ser o meu caminho. O melhor ainda está por ver. Juntos", escreveu Cristina Ferreira no Instagram, acompanhada de uma fotografia em que aparece junto do seu novo patrão, Francisco Pinto Balsemão.