Um incêndio de grandes dimensões, combatido por mais de 200 bombeiros e sete meios aéreos, está a consumir uma zona de mato em Ourém, Santarém.O alerta para o incêndio foi dado às 15h21 desta sexta-feira.De acordo com a página oficial do IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera) a previsão da temperatura para as 15h00 desta sexta-feira era de 33 graus.As imagens e vídeos partilhadas nas redes sociais mostram uma nuvem de fumo que cobre o céu da região.