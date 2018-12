O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, faz esta quarta-feira, 12 de Dezembro, 70 anos. De jornalista a professor e político, Marcelo chegou à Presidência em 2016. Desde essa altura, o apelidado "Presidente dos afectos" não recusa uma selfie, é filmado enquanto vai a banhos e fala com os jornalistas em quase todas as ocasiões.

Marcelo e a 4.ª classe

Apesar de ter sido uma retenção administrativa – na altura, apenas quem completasse 10 anos até Outubro poderia realizar o exame de admissão ao liceu –, Marcelo perdeu um ano e teve que repetir a 4.ª classe.

Marcelo e Marcello

Apesar do que muitos pensavam, como contou o padre João Seabra na biografia de Marcelo, de Vítor Matos, Marcello Caetano não foi padrinho de baptismo do actual Presidente da República. Foi, na verdade, padrinho de casamento dos seus pais.

O padrinho de baptismo de Marcelo Rebelo de Sousa foi Camilo de Mendonça, ministro da Economia de Salazar e, anos depois, presidente da RTP.

Marcelo e a televisão

Tinha oito anos quando uma televisão foi instalada em casa dos seus pais. Mais de 40 anos depois, Marcelo Rebelo de Sousa estreou-se no comentário político com o programa Exame e foi presença, durante vários anos, no Jornal da Noite de domingo.





Frases que marcaram o ano de Marcelo como Presidente A 24 de Janeiro de 2016, Marcelo Rebelo de Sousa venceu as eleições presidenciais. No discurso da vitória proferiu: "É o povo quem mais ordena, e foi o povo que me quis dar a honra de me eleger Presidente da República de Portugal.





Marcelo e a primeira-dama

Em Julho de 1972, o actual chefe de Estado casou com Ana Cristina Motta Veiga, filha de um ex-ministro da Presidência de Salazar, com quem teve dois filhos – Nuno e Sofia.

No entanto, o casamento não durou muito. No mesmo ano, Marcelo conheceu a mulher que está ao seu lado há mais de 30 anos: Rita Amaral Cabral, aluna da faculdade de Direito quando Marcelo Rebelo de Sousa era assistente. Em 1981, os dois voltaram a encontrar-se na mesma faculdade e iniciaram a relação que ainda hoje mantêm.





Quem é a mulher que não quer ser primeira-dama? ilme a preto e branco: anos pré-revolucionários. Marcelo Rebelo de Sousa era assistente de Direito Internacional Público, na Faculdade de Direito de Lisboa (FDL), quando pela frente lhe apareceu uma estudante chamada Rita Amaral Cabral. A jovem tinha obtido apenas 11 valores na prova escrita e queria melhorar a nota em exame oral.





Marcelo e o mergulho no Tejo

Aos 40 anos, Marcelo Rebelo de Sousa avançou com uma candidatura pelo PSD à Câmara Municipal de Lisboa. "Bolas, Marcelo, saiu-nos um touro de 600 quilos", terá dito a Marcelo António Pinto Leite, líder da distrital de Lisboa social-democrata na altura, sobre o adversário Jorge Sampaio.

Quando decidiu mergulhar no Tejo, no que Vítor Matos descreveu como "um espectáculo de natação fluvial", Jorge Sampaio estava na Disneylândia, nos Estados Unidos, com os filhos. Os socialistas pediram que viesse de lá "a correr" com medo dos efeitos que a campanha de Marcelo poderia ter nos resultados. O actual Presidente da República ainda andou ao volante de um táxi em Lisboa, mas acabou a perder as eleições.





Marcelo no rio tejo quando foi candidato á camara de Lisboa pic.twitter.com/fpzn5teg3I — Fernando Moreira (@Fernand89180444) 1 de dezembro de 2015









Marcelo e a sopa fria

Em 1994, Paulo Portas revelou ao País – num programa de Herman José – o que ficou conhecido como o "caso da vichyssoise". E o episódio tem duas versões.

Em 1991, quando Portas era director do semanário O Independente, o na altura Presidente da República Mário Soares convocou uma reunião com constitucionalistas, entre os quais se encontrava Marcelo Rebelo de Sousa. A reunião servia para saber se o Governo de Cavaco Silva chegava às eleições em plenitude de funções.

Paulo Portas, como jornalista, quis saber o que se tinha discutido na reunião. Marcelo terá relatado quem dissera o quê, em que momento. Terá chegado ao pormenor da ementa, falando de uma vichyssoise (sopa fria). No entanto, segundo a versão de Portas, quando o então jornalista se deparou com um dos constitucionalistas presentes na reunião e lhe perguntou pela sopa fria, descobriu que Marcelo Rebelo de Sousa tinha mentido. "Deus deu-lhe a inteligência e o Diabo deu-lhe a maldade", disse Paulo Portas.

A versão de Marcelo é diferente. "Nunca revelei o conteúdo político do jantar. Ele pediu: ‘Ao menos a ementa’. Então confesso que bastante enfastiado, terei falado da vichyssoise", revelou na biografia escrita por Vítor Matos.

Marcelo e a agenda

Diz-se que "não perde uma". Desde que está na Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa tem uma agenda cheia e nada o faz abrandar. No entanto, dois problemas de saúde obrigaram o chefe de Estado a cancelar alguns compromissos.

No final do ano passado, uma hérnia umbilical levou Marcelo a ser internado de urgência no hospital Curry Cabral, em Lisboa. Internado, promulgou quatro diplomas.

Em Junho deste ano, o Presidente da República desmaiou à saída de uma visita ao Santuário do Bom Jesus, em Braga. Após ser assistido no hospital, à tarde, tirava selfies e falava aos jornalistas.





Quem visitou Marcelo no hospital? Marcelo Rebelo de Sousa foi operado, na quinta-feira, a uma hérnia umbilical no hospital Curry Cabral, em Lisboa. Esta sexta-feira, durante um período pós-operatório que decorre sem problemas, já recebeu visitas. Segundo avançou a RTP, a primeira visita que Marcelo recebeu foi do amigo Francisco George, antigo director-geral de saúde.



Alguns momentos caricatos do Presidente da República



Quando, na Assembleia das Nações Unidas, em Nova Iorque, um repórter francês não soube quem era Marcelo Rebelo de Sousa:







Quando Marcelo "arrancou" a tampa da janela de saída de emergência de um avião da companhia aérea SATA:







Quando Marcelo dançou na Escola Portuguesa de Moçambique: