Decisão aplica-se apenas aos anos em que há exames e pretende garantir notas de candidatura à universidade.

O Colégio Arbitral decidiu esta terça-feira decretar serviços mínimos na greve de professores às reuniões de avaliação do 9º, 11º e 12º anos.



"Tal como solicitado pelo Ministério da Educação, o Colégio Arbitral deliberou, por unanimidade, que os conselhos de turma relativos aos 9.º, 11.º e 12.º anos de escolaridade devem realizar-se até à data limite de 5 de Julho, a fim de emitirem a avaliação interna final. Mais deliberou que o director, ou quem o substitua, deve recolher antecipadamente todos os elementos referentes à avaliação de cada aluno que ainda não tenha nota atribuída, para que se possam tomar as melhores decisões pedagógicas", leu-se numa nota emitida esta terça-feora pelo Ministério da Educação.



Esta decisão deverá permitir que estas reuniões se realizem e que sejam atribuídas aos alunos as notas internas da avaliação contínua.



Sem estas notas os alunos não podiam candidatar-se ao ensino superior.



As candidaturas ao ensino superior arrancam no dia 18 de Julho.



A Federação Nacional dos Professores (FENPROF) explicou à SÁBADO que está a estudar a decisão do Colégio Arbitral.