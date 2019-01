Os arrendatários têm fé na nova lei. Rute e João são inquilinos de um T5 em Alvalade (Lisboa); Natália e Eduardo de um T2 em Alfama; e Ana de um T0 em Vila Nova de Gaia. Todos temeram o pior com o mercado livre, revelam à SÁBADO. Nos últimos tempos, receberam cartas de oposição à renovação de contrato e lutaram pela permanência. Mas a legislação recentemente aprovada no Parlamento (a 21 de dezembro passado) dá-lhes esperança de estabilidade.

A SÁBADO apresenta-lhe um guia completo para saber o que muda na lei das rendas. As alterações tanto se aplicam aos senhorios, como aos inquilinos. Para estes, há mecanismos de proteção : por exemplo, os idosos e portadores de deficiência igual ou superior a 60% estão mais protegidos. Do lado dos proprietários, criam-se vários benefícios fiscais se os prazos contratuais forem alargados. Na prática, o objetivo é colocar mais casas no mercado e baixar os preços das rendas.

Com Raquel Lito e Filipa Teixeira

Assine já a edição digital por 1€ para ler o artigo na íntegra ou encontre-o na edição em banca a partir de 3 de Janeiro de 2019.