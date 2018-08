"Atenção: Os senhorios só aceitam família tradicional com ou sem filhos", lê-se no anúncio do arrendamento da casa. A casa localiza-se a cinco minutos do metro do Saldanha, em Lisboa, e os proprietários pedem 1.300 euros pela renda do apartamento T5 com pouco mais de 100 metros quadrados.

O Diário de Notícias contactou o número da agência imobiliária que se encontrava no anúncio, a "Casas do Bairro", para esclarecer o que os proprietários queriam dizer com apenas "aceitarem famílias tradicionais". A pessoa que atende afirma: "O que interessa é que os senhorios são muito exigentes e selectivos. Não aceitam nem duas amigas nem duas namoradas nem dois namorados. Basta ser duas pessoas que eles desconfiam logo que é para subarrendamento. Não vale a pena insistir".

Questionado se os senhorios estavam a infringir a lei ao discriminarem a quem alugam a casa, o membro da agência responde: "Então se a casa é deles", e desliga a chamada. Agora, quando se consulta a descrição do anúncio, verifica-se que foi retirada a frase que aludia a apenas serem aceites "famílias tradicionais".

A empresa em causa é associada da APEMIP, Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal. Luís Carvalho Lima, presidente desta associação, diz que "desconhecia a existência de anúncios dessa natureza. A habitação é um direito para todos e é eticamente reprovável que haja anúncios dessa natureza."

Desde 2004, qualquer discriminação da orientação sexual é proibida pela Constituição, a par da discriminação étnica, religiosa e de género. No entanto, o constitucionalista Jorge Reis Novais considera que, apesar do Estado não o poder fazer, um proprietário privado pode excluir arrendatários em função da sua orientação sexual. Mas alerta: "Um episódio destes obriga os órgãos do Estado a ver o que podem fazer sobre isso, e agir, porque poderá estar em causa uma discriminação em função da orientação sexual".

Marta Ramos, directora executiva da ILGA Portugal, associação que luta pela promoção dos direitos da comunidade LGBT, explica: "A verdade é que não há proibição de discriminação em função da orientação sexual. Desde 2012 que andamos a reivindicar o alargamento do enquadramento jurídico português para todas as situações de discriminação".

A presidente da ILGA Portugal recorda o caso do hotel minhoto que, em 2016, tinha escrito no seu site a anunciar a proibição da admissão de hóspedes homossexuais. Na semana seguinte a este caso ter vindo a público, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica obrigou o proprietário a alterar o anúncio, por "violação do princípio legal do livre acesso aos estabelecimentos turísticos".

Ao ter sido instaurado um processo de contra-ordenação, conclui-se que a lei não permite aos hotéis estabelecerem como critério de admissão "só famílias tradicionais". Contudo, a lei não proíbe o mesmo tipo de discriminação num anúncio de arrendamento.

Teresa Fragoso, presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, considera que poderia ser apresentada queixa à instituição que preside, se se confirmasse a existência de discriminação no anúncio. Em resposta ao DN, Teresa Fragoso justifica: "O entendimento de famílias tradicionais não é claro mas a forma como está descrito também não perfaz ilícito de discriminação directa ou indirecta. A frase vem no seguimento de outra onde se lê que: "Os senhorios não aceitam subarrendamento de qualquer espécie, partilha com estudantes ou trabalhadores.

E acrescenta: "Pode-se interpretar que o anúncio expressa preocupação dos senhorios em relação ao propósito do arrendamento. Não se pode inferir discriminação directa ou indirecta com base no sexo ou na orientação sexual".