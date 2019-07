Com períodos de céu muito nublado, a semana termina com descidas de temperatura.

Segundo informações fornecidas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera ( IPMA ), as termómetros vão atingir os 38 graus esta sexta-feira, nomeadamente em Bragança.

Em Lisboa, capital portuguesa, os termómetros vão variar entre os 20 e os 28 graus, ao passo que no Porto as temperaturas oscilarão entre os 19 e os 30 graus.