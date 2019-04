André Almeida, Fejsa, Jiménez, Lisandro, Pizzi, Rafa, Sálvio e Samaris tinham o passe penhorado em dezembro de 2018, revela documento enviado à CMVM.

Oito jogadores do Benfica tinham os seus passes penhorados no final do ano passado. Não é claro se os jogadores do clube ainda têm os seus passes penhorados.



Num documento enviado pelo clube à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) no qual o clube da Luz anunciava um novo empréstimo obrigacionista vinha também a referência que Samaris, Rafa, Pizzi, Jiménez, Sálvio, André Almeida, Fejsa e Lisandro tinham o passe penhorado, avança o jornal Expresso.



"A 31 de dezembro de 2018, os direitos económicos e os respetivos contratos de seguro desportivo referente a acidentes pessoais dos atletas André Almeida, Fejsa, Lisandro Lopez, Luís Fernandes (Pizzi), Rafael Silva (Rafa), Raúl Jimenez, Samaris e Salvio encontravam-se dados em penhor como garantia de um empréstimo bancário", pode ler-se no prospeto enviado à CMVM.



Não se sabe se estes jogadores continuam, quatro meses depois, com os passes penhorados.



Relativamente à operação financeira, o Benfica quer lançar "uma oferta pública de subscrição, tendo como objeto até 5 milhões de Obrigações Benfica SAD 2019-2022, com o valor nominal unitário de cinco euros", de acordo com o semanário.