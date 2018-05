foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva

citando a acusação,

elas 06h30, na zona das roulottes de comes e bebes, no Cais da Viscondessa, em Lisboa, os arguidos confrontaram-se com os ofendidos, agredindo-os violentamente.

Um dos arguidos desferiu num dos ofendidos um soco na face que o fez cair ao solo, local onde o atingiu com um golpe de navalha na coxa. Mal este ofendido se levantou o arguido desferiu-lhe nova chapada na cabeça que o fez cair novamente, local onde lhe desferiu um soco e um pontapé na cabeça. Juntou-se-lhe, entretanto, um outro arguido que desferiu também, nesse ofendido, um pontapé na parte de trás da cabeça. O segundo ofendido, pessoa que veio em auxílio do primeiro, quando o levantava do solo, foi projectado ao chão pelo terceiro arguido, que de seguida lhe saltou, de pés juntos, para cima da cabeça, local onde o atingiu (apesar de este ter protegido a cabeça com os braços). Os ofendidos sofreram vários traumatismos, lesões e fracturas", explica a nota publicada online.





"Os arguidos sabiam que a cabeça aloja órgãos vitais e que os ferimentos daí resultantes poderiam determinar a morte dos ofendidos.

Os arguidos encontram-se sujeitos às medidas de coação de; - proibição de contactos por qualquer meio com os ofendidos e com os coarguidos e à proibição do exercício a actividade de Segurança Privada; - apresentações periódicas com carácter bissemanal, proibição de contactos por qualquer meio com os ofendidos e com os coarguidos e proibição do exercício a actividade de Segurança Privada; - medida de coação de Obrigação de Permanência na Habitação com Vigilância Electrónica", refere a PGDL.



Seis meses após as agressões à porta da discoteca Urban Beach, em Lisboa, o Ministério Público acusou os três seguranças filmados a agredir clientes do crime de homicídio qualificado na forma tentada. A informação foi publicada esta segunda-feira no site da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL)."O Ministério Público deduziu acusação, em tribunal colectivo, contra 3 arguidos, funcionários da empresa de segurança que prestavam serviço na discoteca "Urban Beach", imputando a cada um o cometimento de um crime de homicídio qualificado na forma tentada", refere a nota.Em Novembro, depois do primeiro interrogatório judicial, a Pedro Inverno e David Jardim, dois dos seguranças, foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva. Dias depois, passaram para prisão domiciliária com pulseira electrónica. Já João Ramalhete, o terceiro segurança agora acusado, ficou logo em liberdade, com Termo de Identidade e Residência e indiciado de ofensa à integridade física qualificada.

A investigação foi dirigida pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, com a coadjuvação da PSP.