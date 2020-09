A Segurança Social negou o apoio judiciário a um bombeiro ferido num incêndio em Mourão, em agosto de 2018. João Carraça sofreu queimaduras de 3.º grau em 60% do corpo. Ferimentos que o obrigaram a mais de 40 operações cirúrgicas e a um ano de coma.Segundo o Correio da Manhã, o bombeiro pretende entrar com um pedido de indemnização cível quando o Ministério Público concluir a investigação ao incêndio. A Segurança Social recusou, no entanto, o pedido feito por João Carraça para ter apoio judiciário nesse processo.