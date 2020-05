Segunda vaga de Covid-19? Portugal regista terceiro dia seguido com mais de 450 casos

O estado de emergência terminou no passado domingo e, com ele, foram levantadas restrições ao comércio e iniciado o estado de calamidade pública. Agora, cinco dias depois, Portugal regista três dias consecutivos com mais de 450 novos casos de Covid-19 - o que não acontecia desde 22 de abril. DGS diz que "ainda é cedo" para saber se o aumento de casos deve-se ao desconfinamento.

Esta sexta-feira, Portugal registou 553 novos casos do novo coronavírus, ultrapassando a barreira dos 27 mil casos no total. A tendência é a mesma dos últimos três dias: na quarta-feira foram confirmados 533 novos infetados e, nas 24 horas anteriores, outros 480. Só nestes três dias, foram confirmados mais casos mais casos do que no total dos sete dias anteriores.

Em termos de crescimento, o aumento registado esta sexta-feira foi de 2,1% - o mais alto desde o dia 25 de abril, em que tinham sido confirmados 595 novos casos.

Graça Freitas, diretora-geral de Saúde, afirma que "talvez seja um bocadinho cedo para saber" se este aumento de casos se deve ao desconfinamento. "Existem muitos casos detetados em populações, muitos em jovens onde a doença evolui mais ligeiramente. Temos o surto na Azambuja que contribuiu com um número grande de casos. Não podemos afirmar que tenha que ver com desconfinamento. Com ele ou não, tem que haver precaução."

A responsável da DGS aponta também que o aumento do número de testes contribuiu para o aumento do número de casos, com a região de Lisboa e Vale do Tejo a realizar cerca de 4 mil testes por dia para o despiste da Covid-19.

O aumento do número de casos nos últimos três dias não se traduziu, no entanto, para um aumento de mortes. O boletim epidemiológico desta sexta-feira regista apenas nove mortes causadas pela Covid-19, o número mais baixo desde 23 de março e o aumento percentual mais baixo de sempre: apenas 0,8%.