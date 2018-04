Segunda Circular cortada junto a Benfica devido a despiste de camião

A Segunda Circular está cortada desde as 6h30 no sentido Norte/Sul, junto a Benfica, Lisboa, e condicionada em sentido contrário devido ao despiste de um camião, disse à Lusa uma fonte da PSP.A mesma fonte adiantou que o despiste do veículo pesado ocorreu cerca das 06:30 junto à Escola Superior de Comunicação Social, encontrando-se o camião a ocupar várias vias nos dois sentidos e o separador central."A Segunda Circular está completamente cortada no sentido Norte/Sul e no sentido Sul/Norte e o trânsito está a fazer-se apenas por uma via. Não sabemos, para já, mais pormenores sobre o acidente, nem se há vítimas, nem o número de meios mobilizados", disse a mesma fonte.