O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) não está a aplicar as recomendações internacionais sobre direitos das crianças no Centro de Instalação Temporária (CIT) para requerentes de protecção internacional no aeroporto de Lisboa.O jornal Público testemunhou a detenção de menores estrangeiros no aeroporto, que chegaram com os pais; em particular, o caso de uma menina de três anos que se encontra no CIT do aeroporto lisboeta há um mês e meio. A maioria das pessoas que chegam aos aeroportos com pedidos de asilo vem de África e do Brasil; a família da criança veio do Norte de África.De acordo com a Convenção dos Direitos da Criança, nenhum menor deve ser detido por causa do estatuto ilegal dos pais.O Conselho Português para os Refugiados (CPR) refere que as regras são quebradas pelo SEF há pelo menos dois anos. A situação já levou a Agência das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) a pedir a intervenção da provedora de Justiça devido ao elevado número de crianças detidas no CIT do aeroporto de Lisboa.Existe um CIT no Porto, a Unidade Habitacional de Santo António (UHSA), e três espaços equiparados em Lisboa, Porto e Faro. Estes centros servem para hospedar as pessoas a quem não foi dada permissão para entrar em Portugal, as que apresentaram um pedido de asilo ou as que estão à espera de ser retiradas do território nacional.O Público recorda que cada criança que peça asilo à chegada a Portugal deve ser encaminhada para a Casa de Acolhimento para Crianças Refugiadas (CACR) do CPR.