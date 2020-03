O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras ( SEF ) detetou nos últimos dias, no aeroporto de Lisboa , seis passageiros com documentos falsificados.

Em comunicado, o SEF explica que esta semana foram detetados três passageiros com documentos falsificados que tentavam viajar para o Canadá e Alemanha.

Um deles tentava embarcar com um passaporte comum, emitido por Itália, contrafeito, e o outro apresentou também um passaporte comum, emitido pela Letónia, cuja página biográfica tinha sido contrafeita.

Num voo com destino a Hamburgo, foi detetado um outro passageiro portador de um cartão do cidadão nacional também contrafeito.

Na semana passada tinham sido detetados três cidadãos estrangeiros que apresentaram documentação falsa no controlo de fronteira.

Dois deles foram intercetados no controlo de fronteira com destino à Guiné-Conacri, quando tentavam viajar com passaportes cuja página biográfica que tinha sido substituída.

Num voo com destino a Edimburgo, foi identificado um cidadão portador de um documento de identificação, emitido por Itália, contrafeito.