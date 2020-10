O Serviço de Informações de Segurança (SIS) e a Unidade de Contra Terrorismo da Polícia Judiciária (PJ) estão a monitorizar a atividade em Portugal de seguidores do movimento conspiracionista QAnon. As autoridades estão a tentar perceber se o grupo tem ligações à extrema-direita e a grupos de contestação social - como os chamados "movimentos pela verdade", que se tem manifestado recentemente.

Quer o SIS quer a PJ pretendem impedir que através da disseminação intensiva da mentira este movimento consiga descredibilizar as instituições e tornar-se uma ameaça à democracia. E já há motivos de preocupação. A 3 de setembro deu entrada na Procuradoria-Geral da República uma denúncia anónima, assinada por QAnon, que acusa as autoridades de ocultarem o conteúdo de um dos discos rígidos apreendidos ao pirata informático Rui Pinto, na Hungria, com um objetivo: esconder as provas de que Portugal e Espanha são controlados por uma elite corrupta e pedófila. Algo que a Judiciária desmente totalmente: "os discos de Rui Pinto têm muita coisa, mas não tem nada disso", diz à SÁBADO fonte oficial.



A SÁBADO entrou nos grupos privados portugueses do movimento conspiracionista na aplicação Telegram, encontrou vários seguidores nas redes sociais e conta-lhe o que eles propagam.