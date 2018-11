José Silvano garante que não pediu a nenhum colega que validasse a sua presença. "Eu vou sempre lá quase só para marcar presença. Normalmente vou a todas, faço questão de marcar", confessou o dirigente social-democrata.

O registo oficial da Assembleia da República indica que o secretário-geral e deputado do PSD, José Silvano, marcou presença em todos as 13 reuniões parlamentares do mês de Outubro. Mas o dia 18 de Outubro desmente os dados da AR: Silvano acompanhou o presidente do PSD, Rui Rio, pelo distrito de Vila Real e marcou presença numa reunião que teve início às 15h30. Ainda assim, o registo oficial tem dada como validada a presença do secretário-geral social-democrata numa reunião plenária que começou cerca das 15h00, em Lisboa. Ou seja, a cerca de 380 km do local onde o dirigente "laranja" se encontrava.



Ao Expresso, que denunciou o caso, Silvano começou por explicar que faz questão de estar presente em todas as reuniões, ainda que possa ser de passagem, devido às funções que desempenha no partido e que lhe garantiam que as faltas estivessem automaticamente justificadas, caso não marcasse presença por estar em trabalho partidário. "Eu vou sempre lá quase só para marcar [a presença]. Normalmente, vou a todas faço questão de marcar", referiu ao semanário. Ainda assim, os deputados perdem os 69 euros que têm direito por cada dia de trabalhos parlamentares se não fizerem o necessário login para confirmar a presença na AR.



Actualmente, os deputados têm de fazer login num dos computadores da Sala das Sessões do Parlamento, usando uma password pessoal, que deviam ser intransmissíveis - e não podem ser activadas remotamente. José Silvano assume que alguém terá feito o login, mas garante que não tem responsabilidade nesse facto. "Aí não validei. Alguém pode ter validade. Eu não validei. Essa aí não sei justificar, tem de se averiguar", disse ao semanário. Sobre a possibilidade de ter dado a palavra-passe a algum colega deputado, o dirigente social-democrata deu duas justificações. Primeiro, que "nunca" deu a password a ninguém, mas que sendo a mesma desde o início do mandato "é fácil saber". Quando novamente confrontado com a possibilidade de ter dado a informação pessoal, nova resposta: "Não estou a dizer que não dei, que nos três anos [desta legislatura] ninguém sabia a minha password". "Entre todos nós, às vezes é fácil saber", acrescentou, garantindo também que não pediu a ninguém que justificasse a sua falta, que nunca o fez e que desconhece quem o faça.



Esta não será a única incongruência do mapa de presenças de José Silvano. Segundo o Expresso, no dia 24 de Outubro, o secretário-geral voltou a acompanhar Rui Rio, desta vez a Santarém. Juntamente com o líder parlamentar, Fernando Negrão, Silvano participou numa reunião da Comissão Permanente, uma outra da Comissão Política Nacional e num encontro com militantes. Fernando Negrão tem falta assinalada na AR, enquanto José Silvano tem a presença confirmada.



Nas suas justficações, Silvano diz que conseguiu ir à AR marcar presença e depois regressar a Santarém. Mas acaba por dar duas justificações diferentes, de novo, ao Expresso. No primeiro caso, disse que foi a Lisboa "antes das três e meia", hora a que começava a reunião da Comissão Política. Na segunda explicação, disse que abandonou a reunião da Comissão Política Nacional, se deslocou a Lisboa, tendo estado na AR cerca das "cinco e tal", e depois regressou a Santarém.



O semanário garante que testemunhos provam que Silvano esteve presente no início da reunião da Comissão Política Nacional. Já o registo da presença terá sido feito pelas 15h21, o que indica que o login terá sido feito por outra pessoa. "É provável que alguém tenha feito isso antes, sabendo que eu vinha", disse, quando confrontado com os dados.



O deputado e dirigente social-democrata avançou ainda que irá avisar a AR da sua falta de dia 18, mesmo que tal implique ficar com falta injustificada e perder o subsídio referente à presença.