Saúde: Quando eles pagam para trabalhar

Um balcão para a recepção, duas tábuas de apoio para os computadores nas salas de tratamentos, oito peças de madeira (poleias) para apoio das respectivas tábuas, um frigorífico, um microondas, dois blocos de gavetas, uma cadeira de secretaria, duas cortinas para gabinetes médicos, detergentes para limpar, quatro lâmpadas fluorescentes, duas caixas com divisões para arrumar medicação, quatro lanternas de cabeça para fazer exames, sete medidores de pressão arterial, sete balanças digitais… e a lista continua. São, no total, 32 itens. Este não é, contudo, um inventário qualquer. O material, que se destinou a equipar uma unidade de saúde pública do Algarve, foi comprado, na totalidade, não pelo Estado – como seria esperado – mas pelos próprios profissionais de saúde, entre o final de 2018 e março deste ano.Motivo: a Unidade de Saúde Familiar Sol Nascente, em Albufeira, foi inaugurada, de forma atabalhoada e à pressa, a 17 de Dezembro de 2018 – o Governo estabelecera a meta de ter 100 novas Unidades de Saúde Familiares (USF) a funcionar até ao final da legislatura e, na altura, faltavam apenas seis meses para esta terminar. Com pouco material para trabalhar – e também, alegadamente, sem um prazo da Autoridade Regional de Saúde do Algarve para as coisas chegarem –, a equipa de profissionais de saúde teve de resolver o problema sozinha. Como? Organizando uma coleta entre todos para comprarem o que era necessário.Este não é um caso único no País. Acontece até com alguma frequência - ainda que nem sempre em tão grande escala.