O PS quer dar um sinal político na votação da Lei de Bases da Saúde. Está em cima da mesa a aprovação das propostas de BE e PCP.

As propostas de Lei de Bases da Saúde da esquerda podem ser todas aprovadas, esta sexta-feira, para servirem de ponto de partida ao trabalho na especialidade.

Até agora, estava em cima da mesa que as propostas de PS e PCP (a do BE está desde o verão em Comissão) baixassem à especialidade sem votação. Mas António Costa quer dar um sinal político nesta votação e a melhor forma de o fazer será fazer já a votação de todas as propostas da esquerda, aprovando-as.

Fonte da direção parlamentar do PS admite à SÁBADO que esse é um cenário provável, fazendo voltar a plenário a proposta do BE, que tem por base um texto de João Semedo e António Arnaut.

"Essa é uma hipótese. O que não invalida que o PS não possa aprovar propostas de alteração na especialidade de outros partidos", afirma a mesma fonte.

A SÁBADO sabe que o BE também vê com bons olhos esse cenário e Catarina Martins já deu sinais de disponibilidade para negociar.

Os pontos mais sensíveis, que dividem PS, BE e PCP, são o fim das taxas moderadoras e da gestão privada no SNS. Mas para a esquerda seria importante aprovar uma formulação que garantisse o carácter supletivo dos serviços de saúde prestados por privados no SNS e aí poderá haver alguma abertura no PS.

Em qualquer caso, a aprovação das propostas à esquerda será sempre um começo de conversa para uma discussão que terá de ser afinada na especialidade.