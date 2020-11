Salvador Malheiro diz que há dois casos de reinfeção por covid-19 em Ovar

Fomos informados hoje pela saúde pública de duas reinfeçoes no Município de Ovar que já estão a ser estudadas.

São duas pessoas que estiveram infectadas em Março e que negativaram na Primavera.

Entretanto estão novamente positivas e apresentam sintomas. pic.twitter.com/qEnej6IUNt — salvador malheiro (@slvdrmalheiro) November 22, 2020

O presidente da Câmara Municipal de Ovar afirmou este domingo que foram detetados dois casos de reinfeção de covid-19 naquele concelho. Ambos os alegados reinfetados têm menos de 40 anos.A informação foi avançada pelo autarca Salvador Malheiro através da rede social Twitter. Às perguntas colocadas pelos utilizadores da rede social, o edil explicou que não tinha muitas informações sobre o tema, apenas que ambos os infetados tinham tido sintomas durante a primeira infeção, em março, não explicitando se tinham sido sintomas graves, ligeiros ou se tinham necessitado de hospitalização.Até ao momento foram apenas declarados como reinfetados cerca de uma dezena de casos em todo o mundo. Houve vários casos suspeitos mas nos quais se verificou que não houve de facto uma reinfeção, mas sim uma presença mais duradoura da doença no organismo.Portugal registou a semana passada um caso de reinfeção por Covid-19: uma mulher de 48 anos, residente na Área Metropolitana de Lisboa e que voltou a ser infetada pelo novo coronavírus, três meses após o primeiro episódio da doença.A mulher terá testado positivo à Covid-19 no mês de julho, tendo sido dada como recuperada 15 dias depois. Já no final de outubro voltou a manifestar sintomas da doença pandémica e um novo teste laboratorial voltou a acusar a presença do vírus no organismo.Cientistas da Universidade Rockefeller, em Nova Iorque, divulgaram resultados de um estudo que mostra que as pessoas que recuperam da Covid-19 podem desenvolver uma defesa mais rápida e eficaz contra uma nova infeção. Os investigadores descobriram que o sistema imunitário não só se lembrava do vírus como aumentava a qualidade dos anticorpos de proteção depois de uma infeção, preparando o corpo para desencadear um rápido e potente ataque se o vírus aparecesse uma segunda vez.Apesar de não ser claro quanto tempo dura a memória do sistema imunitário, o especialista acredita que pode oferecer proteção durante alguns anos. A descoberta pode explicar o baixo número de reinfeções por Covid-19 que se detetaram até à data.