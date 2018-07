A remuneração média bruta por trabalhador vai crescer três vezes mais devagar face à praticada na OCDE (2,9%) e a metade da Zona Euro (2,2%), revelam os dados do ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, citados pelo Jornal de Notícias.Até Abril de 2018, subiu apenas 1,6% o salário médio declarado à Segurança Social face ao período homólogo de 2017. Em 2017, o ritmo era três vezes superior e o ordenado médio bruto declarado estava a subir 5,4%. Contudo, o crescimento acabou por desacelerar - e espera-se que o avanço médio de 1% vá repetir em 2018.O JN enumera uma série de justificações para o fenómeno: elevados níveis de "subutilização" do trabalho; o enfraquecimento dos sindicatos e da contratação colectiva, sobretudo durante os anos do programa de ajustamento; a economia portuguesa continua muito baseada em actividades pouco produtivas; o regime do subsídio de desemprego que se tornou mais restrito e obriga a aceitar ordenados inferiores.