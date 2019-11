Há mais de um ano que o Ministério Público instaurou um processo para investigar o sacerdote Anastácio Alves da Diocese do Funchal, suspeito de abusos sexuais a menores na Madeira. Mas o processo está parado porque as autoridades desconhecem o paradeiro do padre, avança o Diário de Notícias da Madeira.

A denúncia chegou ao Departamento de Investigação de Ação Penal do Funchal em junho de 2018, feita pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens da região. A alegada vítima é um menor que, na altura, estava a viver com uma parente já idosa numa zonal interior e rural da ilha.

Quando foi informada da investigação, a Diocese do Funchal suspendeu o padre madeirense de funções em setembro de 2018 e instaurou um processo eclesiástico para apurar responsabilidades.

Não é a primeira vez que Anastácio Alves, que nos anos 90 foi pároco numa comunidade de emigrantes em França, é investigado por suspeita de pedofilia. O sacerdote já tinha sido investigado na Madeira em 2005, tendo sido o caso encerrado por falta de provas.

O padre foi depois transferido para a Nazaré e, entretanto foi denunciado mais duas vezes. Agora, aos 56 anos, enviou um pedido de dispensa das suas obrigações como sacerdote à Diocese do Funchal.