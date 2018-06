Capa n.º 739

Rui Rio usava na Câmara do Porto uma táctica que faz parte da cartilha dos políticos desconfiados: passava informações diferentes a várias pessoas. Quando havia uma fuga de informação, era fácil detectar a fonte. O método ajudou-o a consolidar a confiança em Florbela Guedes, a mulher que escolheu para ser sua assessora de imprensa na autarquia. Florbela passou no teste e hoje é a pessoa mais próxima de Rio. Vai com ele para todo o lado, ajuda-o a organizar a informação e filtra os contactos com a imprensa. Conhecê-la é perceber como pensa o líder do PSD e a forma como se relaciona com a comunicação social.Quem ainda não conhecia Florbela Guedes dos quase 12 anos que passou com Rui Rio na Câmara do Porto, passou a conhecê-la pela voz do próprio líder no dia em que apresentou o seu Conselho Nacional Estratégico. O órgão – a que Rio não gosta que se chame "governo sombra" – está dividido em 16 áreas, cada uma das quais com um coordenador e um porta-voz.A dúvida na conferência de imprensa de apresentação era saber se os jornalistas se deviam continuar a dirigir aos deputados de cada área para tratar os respectivos temas ou se os porta-vozes tinham sido indicados precisamente para isso. Rui Rio deu uma resposta sem hesitações: "Dirigem-se à dra. Florbela Guedes, que por sua vez indicará quem fala para cada tema."Saiba a história e os bastidores na ediçãoda, nas bancas dia 28.