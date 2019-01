Diversidade, inovação, confiança e satisfação. Foram estes quatro critérios que deram à revista SÁBADO o prémio "Cinco Estrelas", que distinguiu a revista a do Grupo Cofina na categoria de "Revistas de Grande Informação", batendo a sua principal concorrente, a "Visão". O Prémio Cinco Estrelas, é um sistema de avaliação que tem como objetivo, segundo a organização, "ajudar os consumidores a identificar o melhor que existe no mercado a todos os níveis".Considerando os órgãos de comunicação social como "influenciadores da opinião pública", a organização decidiu aplicar aos meios de comunicação social a mesma metodologia de avaliação para as restantes empresas. Na 5ª edição do Prémio Cinco Estrelas foram analisadas 155 categorias, donde saíram vencedores 116 marcas, 16 órgãos de comunicação social e 17 personalidades, num total de 774 avaliações feitas.Além do prémio "Cinco Estrelas", a SÁBADO encerrou o ano de 2018 com a liderança nas vendas em banca face à sua principal concorrente, a "Visão". Também na Internet, a SÁBADO reforçou a sua posição no top 10 dos sites de órgãos de comunicação social, quer no que diz respeito ao alcance de leitores, quer em matéria de visitas e pageviews, segundo os últimos dados do "Net Audience" da Marktest.Para 2019, a SÁBADO conta com uma nova estrutura directiva: Anónio José Vilela é o novo director-adjunto; Nuno Tiago Pinto assume funções de Chefe de Redacção; Maria Henrique Espada foi nomeada Editora-Executica adjunta; e Ana Tabora é a nova Redatora Principal.A SÁBADO abriu ainda uma linha com os leitores para partilha de informação que deva ser investigada, já que a investigação está no ADN da revista. Os leitores podem enviar informação, denúncias e documentos para