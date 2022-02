SÁBADO para ler tem de ver: Farmacêuticas pagam milhões a médicos

Esta semana na rubrica inédita que lhe mostra que para ler... tem de ver, a diretora da SÁBADO, Sandra Felgueiras, antecipa-lhe a investigação ao dinheiro que as farmacêuticas pagaram a médicos portugueses em 8 anos: 450 milhões de euros.





No trabalho assinado por Bruno Faria Lopes, levantamos a ponta do véu sobre as relações financeiras entre os grandes laboratórios e os clínicos. Desde 2014, concluímos que todos os laboratórios pagam a formação contínua dos médicos que prescrevem os medicamentos que eles fabricam. Alguns destes são os mais conhecidos e reputados profissionais do país.Na sua revista de investigação pode ler ainda como o Supremo Tribunal de Justiça acaba de condenar a Vodafone a devolver todo o dinheiro que cobrou por serviços não solicitados pelos clientes. A associação Citizens Voice, que interpôs a ação, fala em valores abusivamente cobrados pela operadora na ordem dos 4 mil milhões de euros.E com o mundo em suspenso por causa da situação tensa na Ucrânia, abrimos espaço a que se informe sobre a doença do século: a ansiedade. Um em cada cinco portugueses sofrem deste problema. Consultámos onze médicos e psicoterapeutas que enumeram as formas de prevenir e tratar esta doença que não se vê, mas que se pode tornar incapacitante.