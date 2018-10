A Ryanair diz ter chegado a acordo com o sindicato de pilotos de Portugal.

A Ryanair "anunciou que assinou um acordo com o sindicato de pilotos portugueses SPAC, que servirá de base para acordos relativos a antiguidade e transferência de base", pode ler-se num comunicado emitido esta sexta-feira, 19 de Outubro.



Este acordo vai "cobrir todos os pilotos empregados directamente em Portugal", revela a Ryanair no mesmo comunicado. No dia 9 de Outubro, a Ryanair revelou ter enviado ao Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) cartas a 25 de Setembro e a 4 de Outubro convidando a reunir em Dublin ou em Lisboa.

A Ryanair enfrentou no passado dia 28 de Setembro, uma greve à escala europeia dos tripulantes de cabine, incluindo de Portugal, à semelhança do que tinha já acontecido em Julho. Em causa estava designadamente a exigência de que os contratos de trabalho da Ryanair sejam feitos segundo a lei laboral nacional de cada país, e não a irlandesa.

O que é alcançado com o acordo agora firmado. "Iremos agora dar início, antes do final de Outubro, a negociações com o SPAC relativamente a Contratos Colectivos de Trabalho (CCT) sob Legislação Portuguesa", adianta mesmo comunicado.



A contestação às regras que estavam a ser aplicadas pela Ryanair não abrangeu apenas os trabalhadores de Portugal. As bases belgas, holandesas, italianas e espanholas também contestaram.