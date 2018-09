A greve do pessoal de cabine da companhia aérea irlandesa deverá afectar cerca de 30 mil passageiros em cinco países, incluindo Portugal.

A companhia aérea Ryanair anunciou que irá cancelar 190 voos marcados para esta sexta-feira. Em causa estará a greve do pessoal de cabine marcada para o dia 28 de Setembro, que deverá afectar 30 mil passageiros.



No passado dia 7 de Setembro, vários sindicatos anunciaram a greve de tripulantes da companhia aérea de baixo custo para reivindicar, nomeadamente, a aplicação das leis laborais nacionais e não a irlandesa, país de origem da empresa. Ao protesto vão aderir trabalhadores das bases belgas, holandesas, italianas, espanholas e portuguesas.



A Ryanair refere ainda em comunicado que todos os clientes afectados receberam na manhã desta terça-feira e-mails e mensagens, avisando do cancelamento dos voos implicados e desculpando-se pelas "disrupções desnecessárias".



O anúncio foi colocado pela companhia aérea na rede social Twitter.