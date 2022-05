Rússia expulsa cinco diplomatas portugueses em 'retaliação'

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia anunciou, esta quinta-feira, a expulsão de cinco diplomatas portugueses em missão no país na sequência da expulsão de 10 embaixadores russos em Portugal.







O Ministério dos Negócios Estrangeiros português declarou, em abril, 10 funcionários russos como persona non grata, por considerar que as suas atividades "são contrárias à segurança nacional"."A Embaixadora de Portugal em Moscovo foi esta manhã chamada ao Ministério dos Negócios Estrangeiros da Federação Russa, tendo sido informada da expulsão de 5 funcionários da embaixada, que terão de abandonar a Rússia no prazo de 14 dias", refere o comunicado emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros nacional.O Governo diz repudiar "a decisão das autoridades russas, que não tem qualquer justificação que não seja a simples retaliação". "Ao contrário dos funcionários russos expulsos de Portugal, estes funcionários nacionais levavam a cabo atividades estritamente diplomáticas, em absoluta conformidade com a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas", conclui o comunicado.