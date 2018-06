"Estamos disponíveis para com os agentes do sistema e os outros partidos dar os passos necessários para fazermos a reforma mais adequada do sistema de saúde", afirmou o líder social-democrata no encerramento da sua intervenção na Convenção Nacional da Saúde, que está a decorrer na Culturgest, em Lisboa.

Rui Rio defendeu que o País precisa de "políticos mais virados para o interesse nacional do que para si próprios", de partidos "com mais sentido de Estado e mais respeito pelo interesse público" e por isso o PSD "está aberto às reformas estruturais que sabemos que só com os outros é possível fazer, e a do Serviço Nacional de Saúde é uma delas".



(Notícia em actualização)