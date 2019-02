Rui Pinto assumiu esta sexta-feira que é "John", o whistleblower por detrás do site Football Leaks e autor da divulgação de mais de 70 milhões de documentos privados à revista alemã Der Spiegel. Na sua primeira entrevista, o também responsável pela divulgação de alegados emails do Benfica admitiu ao consórcio de jornalismo EIC (European Investigative Collaborations) que não se define como um hacker e dirigiu críticas ao sistema judicial português, que considera ter "muitos interesses escondidos".

Em Budapeste, onde se encontra em prisão domiciliária depois de ter sido detido no passado dia 16 de janeiro, Rui Pinto concedeu uma entrevista alargada à Der Spiegel, em conjunto com o Mediapart e o NDR, e sobre a qual o semanário Expresso divulgou parte esta sexta-feira. À revista, o português de 30 anos afirma que a sua única intenção era "revelar práticas ilícitas que afetam o mundo do futebol" e que este foi um "movimento espontâneo" no qual não está sozinho.

Acusado de utilizar informação privilegiada para chantagear o fundo Doyen Sports no outono de 2015, Rui Pinto afirma que apenas contactou a empresa para "confirmar a ilegalidade das suas ações" e "perceber o quão valiosos e quão importantes eram os documentos para a Doyen", de maneira a expor o fundo.





Rui Pinto acrescenta ainda que não existe nenhuma declaração das autoridades que o relacione aos alegados emails incriminatórios do Benfica que terá fornecido ao FC Porto e refere a investigação da SÁBADO no outono de 2018. "Isso mudou a minha vida. A minha fotografia estava nas primeiras páginas dos jornais por todo o país. A minha conta de Facebook e o meu email foram inundados com ameaças de morte", afirmou ao Der Spiegel, citado pelo Expresso.

No entanto, apesar dos rumores em Portugal, o alegado hacker do Benfica garante que "nunca" ganhou dinheiro através dos documentos aos quais tinha acesso e que, apesar de receber várias ofertas para revelar dados, nunca as aceitou. "Recusei todas as ofertas, porque nunca agi com o propósito de ganhar dinheiro, mas sim com base no interesse público."

Quanto à acusação de desvio de 270 mil euros do Caledonian Bank das ilhas Caimão, Rui Pinto garante à Der Spiegel que não recebeu qualquer dinheiro e que não pode revelar mais pormenores devido a uma cláusula de confidencialidade entre ambas as partes. "Uma coisa é certa: se tivesse cometido um crime, o banco ter-me-ia levado a tribunal. O caso nunca foi a tribunal e o meu registo criminal está limpo até hoje, em Portugal e em qualquer parte do mundo", explica, citado pelo semanário Expresso.