"O Edward Snodwen do futebol". Esta é uma das considerações sobre o pirata informático português Rui Pinto feitas no estrangeiro, onde as suas denúncias – e o seu trabalho - estão a receber maior apoio do que em Portugal. O hacker fundador do projeto Football Leaks é um dos cinco finalistas do prémio GUE/NGL para "jornalistas, denunciantes e defensores do direito à informação", juntamente com Julian Assange, Katya Mateva, Yasmine Motarjemi, Luis Gonzalo Segura e Howard Wilkison. O prémio entregue no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, esta terça-feira, é atribuído pelo Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde, que integra os eurodeputados portugueses do PCP e o do Bloco de Esquerda.

A presença neste lote coloca-o numa espécie de "Champions League" de whistleblowers, mas em Portugal parece não haver consenso sobre a informação por si recolhida e, publicamente, apenas a eurodeputada do PS Ana Gomes tem saído em sua defesa, exigindo que lhe seja atribuído o estatuto de denunciante. "Autoridades portuguesas emifram-se para prender 'perigoso' whistleblower', que denuncia corruptos. Mas deixam tranquilitos e à solta criminosos e corruptores do gabarito de Ricardo Salgado e capangas!...", escreveu no Twitter. Rui Pinto está a colaborar com as autoridades da França, Holanda e Bélgica.

A comparação com o antigo funcionário da Agência de Segurança Naciona dpos EUA (NSA) que revelou métodos ilegais de vigilância em massa faz parte de um artigo publicado pelo jornalista britânico Ed Aarons, no jornal The Guardian, onde considera que o português está no centro de "um grande escândalo político em Portugal".

Foi ao jornal britânico que Rafael Buschmann, jornalista da revista Der Spiegel que falou com Rui Pinto várias vezes, defendeu o hacker, considerando que o português "foi inspirado pela ideia de tentar limpar o negócio". "Falei muitas vezes com ele sobre esta situação e sobre tudo o que ele está a sacrificar. Para ele é tudo um assunto muito sério - o mundo do futebol já não é só um jogo, hoje em dia. Cresceu para se tornar uma grande máquina de lavar dinheiro para os super-ricos", confidenciou Buschmann, acrescentando que Rui Pinto teme pela sua vida.

"O futebol está completamente envolvido nos mecanismos do Estado português", afirmou o jornalista, para quem a tese da defesa de Pinto sobre a existência de um conflito de interesses faz todo o sentido. António Cluny, o representante de Portugal junto do Eurojust, a agência europeia que lida com questões judiciais, é pai de um advogado que trabalha na sociedade Morais Leitão, João Lima Cluny. Esta sociedade representa Cristiano Ronaldo, José Mourinho e vários outros jogadores com ligações ao super-agente Jorge Mendes e a sua agência Gestifute. Muitos dos jogadores agenciados por Mendes foram alvo de denúncias por parte do Football Leaks. Ronaldo e Mourinho foram mesmo condenados por fuga aos impostos na sequência das denúncias feitas por esta plataforma.

Em Fevereiro, o jornalista marcou presença numa conferência em Haia onde o Eurojust confessou ter interesse em algum do material publicado pela plataforma de Rui Pinto. Mas foi outro detalhe que chamou a atenção de Buschmann: entre os membros da organização havia uma pessoa chamada João Cluny. "Quando vi o nome dele na lista de elementos disse aos meus colegas que conhecia aquele nome. Quando fui ver a base de dados da Football Leaks encontrei imensas ligações entre o filho dele e os jogadores do Mendes que não conseguia imaginar alguém que pudesse ter tamanho conflito de interesses neste caso como ele", explicou ao jornal britânico.

Aliás, o jornalista alemão não se inibiu em estabelecer uma relação entre estes casos familiares e o mandado de detenção contra Rui Pinto. "O Cluny disse-nos que nunca esteve diretamente envolvido na investigação, mas alguns dias depois da nossa história sobre o Cristiano Ronaldo ser publicada [não é claro a que história se refere, embora seja provável que se trate da divulgação da reabertura do processo sobre a alegada violação de Kathryn Mayorga por parte do jogador português], o mandato de captura para o Rui Pinto, que tinha três anos, foi acelerado. Talvez seja uma coincidência, mas todos ficámos um bocado do género: "Hmmm"."

Rui Pinto encontra-se em prisão preventiva em Portugal, depois de ter sido extraditado da Hungria, onde foi detido e colocado em prisão domiciliária a 18 de janeiro. O pirata informático terá acedido, em setembro de 2015, ao sistema informático da "Doyen Sports Investments Limited", com sede em Malta, que celebra contratos com clubes de futebol e Sociedades Anónimas Desportivas (SAD). O hacker é também suspeito de aceder ao email de elementos do conselho de administração e do departamento jurídico do Sporting e, consequentemente, ao sistema informático da SAD "leonina". Rui Pinto está indiciado de seis crimes: dois de acesso ilegítimo, dois de violação de segredo, um de ofensa a pessoa coletiva e outro de extorsão na forma tentada.

Esta terça-feira, o Parlamento Europeu vota novas regras para assegurar a proteção de quem denuncia violações às leis na União Europeia, agindo em prol do interesse público, e criar incentivos para se alertar para estas infrações.



Com Diogo Barreto