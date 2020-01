Rui Pinto assume autoria do Luanda Leaks

Rui Pinto, o pirata informático por detrás dos Football Leaks, é o denunciante e obreiro dos Luanda Leaks, investigação que lança suspeitas sobre a riqueza de Isabel dos Santos.



Rui Pinto refere, através dos seus advogados, que entregou os dados relacionados com a fortuna de Isabel dos Santos como um "dever de cidadania" e "sem qualquer contrapartida" e diz-se "satisfeito" pelo trabalho do Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação, com a participação de 36 órgãos de comunicação social em 20 países.

De acordo com a investigação do consórcio, Isabel dos Santos terá montado um esquema de ocultação que lhe permitiu desviar mais de 100 milhões de dólares (90 milhões de euros) para uma empresa sediada no Dubai e que tinha como única acionista declarada Paula Oliveira, pessoa próxima de Isabel dos Santos.

A investigação revela ainda que, em menos de 24 horas, a conta da Sonangol no EuroBic Lisboa, banco de que Isabel dos Santos é a principal acionista, foi esvaziada e ficou com saldo negativo no dia seguinte à demissão da empresária da petrolífera angolana. O EuroBic já anunciou que a empresária vai abandonar a estrutura acionista. Na segunda-feira, o EuroBic decidiu terminar as relações comerciais com entidades e pessoas ligadas à empresária Isabel dos Santos.

Na passada quarta-feira, a Procuradoria-Geral da República angolana anunciou que Isabel dos Santos foi constituída arguida num processo em que é acusada de má gestão e desvio de fundos da companhia petrolífera estatal Sonangol e que visa também portugueses alegadamente facilitadores dos negócios da filha do ex-Presidente José Eduardo dos Santos.