O Governo recuou na deslocalização do Infarmed de Lisboa para o Porto. O presidente da Câmara do Porto diz que "houve alguma coisa que mudou" e ninguém o Executivo falou com o autarca.



"Ninguém do Governo tentou falar comigo, que seja do meu conhecimento", disse o autarca à entrada da Fundação Cupertino de Miranda esta segunda-feira. "Fomos confrontados através da comunicação social com o que vai contra uma deliberação do Conselho de Ministros. Ninguém do Governo falou comigo que seja do meu conhecimento", explicou.



Para o autarca, Infarmed "nunca sairá de Lisboa". "É um processo em que o poder político sucumbiu àquilo que é a máquina do Estado e à máquina instalada", acrescentou. "Há um ditado que diz: tudo como dantes, quartel-general em Abrantes", salientou Moreira.



Recorde-se que, no passado dia 21, o ministro da Saúde revelou a decisão de suspender a deslocalização do Infarmed para o Porto "é coerente" com o que Governo tem afirmado e foi tomada tendo em conta a vontade dos trabalhadores da instituição.