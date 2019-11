O presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, demonstrou esta quinta-feira a sua preocupação face aos confrontos entre adeptos do Wolverhampton e do Standard de Liége nas ruas do Porto, em véspera de jogos frente a Sporting de Braga e Vitória de Guimarães.





Em comunicado partilhado na página da autarquia, Rui Moreira considera ser "inaceitável e muito preocupante que o Ministério da Administração Interna tenha perdido a capacidade de intervir na manutenção da ordem pública".

O autarca revela preocupação pela falta de segurança pública na cidade, competência que atribui à PSP, e pede ao ministro responsável, Eduardo Cabrita, que "abandone o negacionismo sobre os problemas de segurança" no Porto, não só pela violência mas fazendo também referência ao tráfico de droga.

O presidente da Câmara do Porto revelou recentemente que, segundo números oficiais, o Comando Metropolitano do Porto perdeu desde 2011 cerca de 12% do seu efetivo, estando prevista a sua contínua diminuição por falta de formação de novos agentes no país.

Rui Moreira pede também um aumento do investimento e indica as medidas que tem apresentado para melhorar a segurança na cidade, como a introdução de câmaras de vigilância à disposição do MAI e mostrando-se disponível para pagar policiamento gratificado em zonas críticas.