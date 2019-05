Global Teacher Prize Portugal 2019 já tem um vencedor: Rui Correia da Escola Básica de Santo Onofre/Agrupamento de escolas de Raul Proença, nas Caldas da Rainha, é o melhor professor do país, num galardão que elege o melhor docente do ano, avança o Diário de Notícias.

O prémio foi conhecido esta segunda-feira durante uma cerimónia que decorreu no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa, apresentada pelo comediante Ricardo Araújo Pereira.



"Quero dedicar aos meus alunos. Obviamente que são os responsáveis por eu estar aqui. É honra e um grande prestígio", discursou emocionado. "Nós não somos os melhores professores do país, somos alguns dos melhores. E não precisamos de sair das nossas escolas para os ver", disse ao jornal.



"Num meio socioeconómico desfavorecido como aquele em que eu trabalho não é nada fácil garantir que os alunos têm a noção de que estudar é uma coisa para todos. Isso tornou-se uma obsessão para mim: assegurar que os alunos têm ciclos de atenção durante uma aula, que lhes permita estar realmente interessados em perceber", revela.



Foi aqui que surgiu a ideia que o destacou no prémio: Correia organiza várias atividades diferentes ao longo da aula para garantir que nenhum aluno perde o foco, pedindo aos estudantes para escreverem um resumo do que foi lecionado a cada 15 minutos ou oferecendo-lhes pequenos quadros brancos onde podem mostrar se estão a gostar do que está a ser ensinado.



O "Nobel da Educação" realiza-se atualmente em 17 países, um deles Portugal. Na primeira edição portuguesa, no ano passado o vencedor foi Jorge Teixeira, professor de ciências do ensino secundário público, em Chaves, que entrou no top 50 dos finalistas a nível mundial.













A edição de 2019 contou com mais de 200 candidaturas e mais de 1500 recomendações da autoria de alunos, colegas e encarregados de educação. No final, foram escolhidos dez finalistas, seis mulheres e quatro homens.